Baromètre ManpowerGroup : « Des prévisions d’embauche positives, mais prudentes »

La Prévision nette d’emploi en France s’affiche à +27 % pour la période janvier-mars 2023. Ce chiffre, stable par rapport à la même période en 2022, diminue toutefois de 7 points par rapport au trimestre précédent. Les entreprises des secteurs du transport, de la logistique et de l’automobile sont celles qui affichent les prévisions les plus élevées. En revanche, les services de communication s’inscrivent dans une dynamique moins favorable que les autres secteurs. En parallèle, les employeurs français placent la cybersécurité en tête de leurs priorités technologiques, qu’il s’agisse d’embaucher ou de former de nouveaux talents en la matière.

« Ce baromètre montre que les intentions d’embauche se stabilisent, dans un contexte où l’économie française devrait continuer sa croissance, mais à un rythme plus lent. Notre PIB a progressé de 2,6% en 2022, et devrait augmenter d’environ 1% en 2023. Les entreprises suivent cette tendance, avec des prévisions d’embauche positives, mais prudentes », commente Alain Roumilhac, Président de ManpowerGroup France.

L’Île-de-France en tête des promesses d’embauche

C’est en région parisienne que les intentions d’embauche s’avèrent les plus positives, avec une prévision nette d’emploi de +34 %. De manière générale, ce sont les entreprises de plus de 250 salariés qui affichent la prévision nette d’emploi la plus positive : +31% (-2 points en un an). Dans les entreprises de moins de 10 salariés, celle-ci atteint +9% (-13 points en un an).