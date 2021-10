Baromètre LPS - Se loger Les 10 villes où les prix explosent

Dans 10 villes, la hausse annuelle des prix immobiliers dépasse les 6 %. Selon les chiffres recueillis par le baromètre LPI-SeLoger, sur les 12 derniers mois, ce ne sont pas moins de dix villes dont le rythme de progression des prix immobiliers dépasse les 6 %. Emboîtant le pas à Bordeaux, Lyon et Angers, c'est ainsi Paris (+ 7,6 %) qui se place en quatrième position. La Ville Lumière est talonnée par Rennes et Limoges (+ 7,1 %). Suivent Reims (+ 7 %), Saint-Étienne (+ 6,5 %), puis Lille et Villeurbanne. Celles-ci terminent ex-aequo avec une hausse annuelle de 6,2 %.

+ 15,4 % sur les prix immobiliers bordelais

La première marche de notre podium des villes françaises où les prix de l'immobilier se sont envolés est occupée par Bordeaux. Avec une hausse à deux chiffres (+ 15,4 %) sur les 12 derniers mois, celle qui ne mérite plus vraiment son surnom de “Belle Endormie” tant son marché immobilier s'est réveillé, entraîne d'ailleurs dans son sillage les communes avoisinantes (Mérignac, Pessac…). En deuxième position du palmarès, c'est Lyon que l'on retrouve. Sur l'année, la Capitale des Gaules enregistre, en effet, une progression de plus de 10 % (+ 10,3 %) des prix de son immobilier ancien. Quant à la médaille de bronze, c'est à Angers qu'elle est décernée. Dans l'Athènes de l'Ouest, acheter un appartement ancien coûte 7,7 % plus cher qu'il y a un an…