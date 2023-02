Baromètre Levées de fonds 2022 du Village by CA Provence Côte d'Azur le 9 février

Selon le dernier baromètre de la levée de fonds, révélé par In Extenso Innovation Croissance en partenariat avec l'ESSEC Business School, la France a cumulé 13,6 milliards d’euros en 2022, sur 914 deals, et un ticket moyen de 15,5 millions d’euros.

Si l’année 2022 a battu tous les records, la tendance est au ralentissement. Les process de sélection des investisseurs se durcissent et le paysage de l'investissement est impacté par l'actualité économique mais aussi les tendances sociétales et environnementales.

Livrés à eux-mêmes face à une diversité et une multiplicité de tâches parfois décourageantes, les entrepreneurs français ayant réussi à effectuer une levée de fonds peuvent de plus en plus souvent compter sur l’accompagnement et les conseils personnalisés des fonds de capital-risque ayant choisi d’investir dans leur startup.

Lors de cette conférence de présentation du baromètre des levées de fonds 2022, organisée par Le Village by CA Provence Côte d'Azur, en présentiel ou en distanciel, les intervenants aborderont notamment les attentes des investisseurs sur l'ESG en phase de due diligence et post investissement, comme bien préparer sa levée de fonds, et répondront aux interrogations actuelle comme :

A quel profil d'investisseurs s'adresser en fonction de la maturité de ma société ou de mon produit ? Bien définir ses Milestones et son besoin de financement. De quels experts s'entourer impéritavement ?

Quels sont les points clefs du pacte d'associés pour les entrepreneurs ? et pour les investisseurs ?

Quels sont les attendus des investisseurs dans la relation avec les entrepreneurs ? Et inversement ?

Programme

11h00 : Accueil

11h15 : Présentation du Baromètre Levées de fonds en 2022 par In Extension Innovation Croissance en partenariat avec l'ESSEC Business School. Animé par Noémie Keller.

11h30 : Table ronde - nouveautés et perspectives de la levée de fonds pour 2023.

Introduction de Frédéric Bossard - Co-Président Telecom Valley.

Avec Noemie Keller - associée In Extenso Innovation Croissance (financement de l'innovation) ; David Hansen - directeur d'investissement chez Supernova Invest (Venture Capital Deep Tech) ; Irina Serban - avocate associée Lexellians (spécialisée entrepreneurs) ; Norbert Faure - responsable du fonds de capital-risque Creazur ; Raphael Jaconelli - chargé de l'accompagnement startup Le Village by CA PCA.`

Témoignage Entrepreneur : Christophe Bremard - CEO de Qiti.

Animation : Aurélien Lallemant - Le Village by CA PCA.

12H30 : Networking, cocktail 1h30 (possibilité de restauration sur place).

14h00 - 17H00 : Sessions privatives sur RDV de 30 minutes en One To One.

Rencontres de 30 MIN de David Hansen, SUPERNOVA INVEST (fonds deep tech) Première lecture ou pitch deck.Rencontres de 30 MIN de Norbert Faure, CREAZUR (fonds généraliste) Première lecture ou pitch deck.

Rencontres de 30 MIN de John Guinet, RIVE NEUVE CAPITAL (fonds à impact). Première lecture ou pitch deck.

Rencontres de 30 MIN de Irina Serban, LEXELLIANS : Constitutions de sociétés, intéressement des hommes clés ou salariés, pacte fondateurs, contrats commerciaux, acquisitions ou cessions de sociétés, structuration du statut des dirigeants, équilibres actionnariat / gouvernance, organisation de la sortie de cofondateurs.

Rencontres de 30 MIN de Noemie Keller, IN EXTENSO Innovation (epertise-comptable) : votre stratégie de financement.

Rencontres de 30 MIN de Rapahel Jaconelli et equipe Village by CA PCA (accompagnement et préparation) : candidature ou informations sur l'accompagnement Village by CA.

Précisez votre créneau horaire auprès de Aurélien Lallemant : aurelien.lallemant@levillagebyca.com.