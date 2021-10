Baromètre “Image PME” du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables

Les résultats de cette étude qui visualise en temps réel les évolutions du monde économique sont fondés sur un échantillon de 300 000 TPE-PME dans toute la France. Premier enseignement de ce baromètre, les TPE-PME françaises ont connu une très belle année 2017, avec une augmentation moyenne de leur chiffre d'affaires de 2,3 %, supérieure à la croissance moyenne du PIB envisagée par l'Insee (+1,9 %).

Le rythme de croissance s'accélère comparativement à 2015 (+0,8 %) et 2016 (+1,1 %).

Charles-René Tandé, président du Conseil supérieur de l'Ordre, a rappelé que les experts-comptables étaient proches des entreprises et qu'à se titre, ils ont partiellement contribué à ces chiffres encourageant pour l'économie nationale : « Nous devons continuer à accompagner au plus près les chefs d'entreprise, notamment dans la transition numérique et dans la nouvelle approche des marchés. »

Pour ce faire, le Conseil supérieur

« élabore un certain nombre d'autodiagnostics pour que le chef d'entreprise analyse son action avec son expert-comptable afin de déterminer les axes d'amélioration ».

Comme le souligne Charles-René Tandé, « quand on est dans un environnement économique positif, il est plus facile pour nous d'inciter les chefs d'entreprise à investir, notamment dans la formation qui est un sujet d'actualité ».

La croissance de l'activité économique se confirme dans les TPE-PME françaises des secteurs suivis par l'Ordre des experts-comptables en 2017, comparativement à 2016. Quatre secteurs affichent une hausse annuelle moyenne supérieure à la moyenne française de l'ensemble des secteurs.

Au premier rang : les transports et l'entreposage (+4,7 %) puis le secteur de l'information et de la communication (+3,7 %). Les activités spécialisées, scientifiques et techniques (dont les experts-comptables) se classent en troisième position avec une hausse moyenne annuelle de 2,7 %.

Le secteur de la construction a été également bien orienté avec une augmentation moyenne de 2,5 % sur l'année.

Le baromètre “Image PME” livre par ailleurs un focus sur l'état de l'investissement dans ces petites entreprises. L'investissement annuel moyen des TPE-PME françaises affiche une belle hausse en 2017 (+1,9 % vs 2016). C'est une bonne nouvelle dans la mesure où les TPE-PME avaient ralenti leur effort en 2015 (-0,9 %) et 2016 (-0,4 %).

Quatre secteurs affichent une hausse annuelle, au-dessus de la moyenne annuelle française. En tête de liste, le secteur de la construction (+10 % vs 2016), suivi par les activités immobilières (+5,8 %), les transports et l'entreposage (+5,6 %) et l'industrie manufacturière (+5,1 %).

Pour le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables, « l'accélération des la croissance est portée par le dynamisme des TPE-PME françaises ». D'après les premiers indicateurs, cette tendance devrait se poursuivre au premier semestre 2018.