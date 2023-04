Baromètre Grant Thornton : 89 % des dirigeants d'ETI préoccupés par un risque cyber

Le groupe international d’audit et de conseil Grant Thornton vient de présenter les résultats des questions d’actualité de son Baromètre de la confiance des ETI. Ce travail a été réalisé auprès de 300 dirigeants par l’institut Opinionway, en partenariat avec le magazine Challenges. Les entrepreneurs ont été interrogés sur le thème de la cybersécurité.

Il ressort de ce baromètre que les risques liés à la cybersécurité sont une préoccupation majeure pour 89 % des dirigeants d’ETI (45 % répondent « oui tout à fait »). La menace d’une cyberattaque est donc toujours présente dans l’esprit des patrons. Face à cela, 88 % d’entre eux ont mis en place des actions. Plus précisément, 61 % ont finalisé un plan de continuité de leur activité et 27 % procèdent actuellement à sa finalisation. Enfin, 55 % des patrons interrogés envisagent également d’investir en cybersécurité. Concrètement, 53 % pensent recruter en cybersécurité et 20 % prévoit un investissement financier.

Étude quantitative réalisée du 6 au 17 mars 2023 auprès d’un échantillon de 300 dirigeant(e)s d’entreprises (PDG, DG, DAF, …), dont le chiffre d’affaires est supérieur à 15 millions d’euros. Les questions d’actualité ont été posées aux entreprises dont le CA est supérieur à 50 millions d’euros. La représentativité de l’échantillon a été assurée par un redressement sur les données de secteurs d’activité et de taille salariale. L’échantillon a été interrogé par téléphone sous système CATI par Ariane Etudes.