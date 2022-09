Baromètre de l’activité des salons en Île-de-France

La première tendance à noter est sans aucun doute la belle amélioration de fréquentation des salons franciliens après deux années de crise sanitaire compliquées. Ainsi, les salons franciliens ont enregistré de bons résultats au 1er semestre de l’année, même si l’activité n’a pas encore retrouvé ses niveaux d’avant crise sanitaire.

Un premier semestre encourageant

Ainsi, aucun salon n’a été annulé au cours du 1er semestre, même si les organisateurs regrettent que le nombre de visiteurs et d’exposants n’ait pas retrouvé ses niveaux de 2019. Il faut dire que l’année 2022 n’a pas commencé facilement, avec une forte reprise de contamination à la Covid-19 et de nouvelles restrictions imposées par le Gouvernement, notamment le recours au télétravail dès que possible. La présence des exposants est donc en retrait de 14 %, comparé au 1er semestre de l’année 2019 et la fréquentation des visiteurs a baissé de 23,1 %. Les conséquences de la crise sanitaire sur l’activité des salons demeurent significatives puisque certains manques sont à déplorer. Par exemple, la CCI Paris Île-de-France affirme qu’environ 1,1 million de visiteurs ne sont pas venus, soit 11,7 % de la fréquentation annuelle et que 10 700 entreprises n’ont pas exposé. Au-delà des statistiques, l’impact économique est réel, avec 564 millions d’euros de retombées économiques perdues sur le territoire francilien et 2,1 milliards d’euros de ventes n’ayant pas été réalisées entre exposants et visiteurs sur les salons.

Zoom sur le deuxième trimestre 2022

Le deuxième trimestre s’est révélé particulièrement dynamique pour les salons professionnels qui ont enregistré des résultats très encourageants concernant la participation des exposants et la surface nette occupée par les stands dans les salons. Justement, ces résultats s’approchent doucement des niveaux observés avant la crise sanitaire. Le redressement de l’activité se poursuit plus lentement pour les salons grand public avec un rebond tout de même de l’activité de ces salons qui peine à vraiment décoller. De plus, le retour de la clientèle internationale lointaine sur les salons franciliens demeure toujours incertain avec la politique « zéro Covid » prônée par les autorités chinoises, qui continue d’affecter les salons franciliens, même si la quasi – parité avec le dollar est propice au retour de la clientèle d’affaire américaine sur les salons.