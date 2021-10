Baromètre Aquent sur l'essor des métiers du digital

En s'appuyant sur des données concrètes et chiffrées, ce baromètre met en lumière les mutations des métiers ainsi que l'évolution des besoins en termes de compétences, en termes de hard skills mais aussi de soft skills.

Composée de deux volets majeurs, les métiers et les compétences du digital, ainsi qu'une expertise sur les métiers et les compétences de la Data et de l'IA/IoT, l'étude s'adresse aux services de ressources humaines (RH) et directions opérationnelles (digitale, marketing, technique, etc.). Articulée autour d'un questionnaire administré à près de 1500 répondants pour appréhender le marché actuel dans sa globalité, elle a aussi approfondi certains points clés, en interviewant une vingtaine d'experts dont des Chief Digital Officers (CDO), des Chief Data Officers, des Directeurs Marketing, des Directeurs de l'Innovation, ou encore des experts MarTech issus de grands groupes français et internationaux.

Les principaux résultats de l'étude sont :

Une évolution toujours plus rapide des métiers marketing et digitaux : face à la révolution technologique, on assiste à l'émergence de nouveaux métiers dans le marketing et la communication. Afin de dresser un état des lieux des métiers actuels dans ces secteurs et de projeter les évolutions possibles, l'étude se concentre sur les métiers les plus récents et les plus concernés comme la Data (84 %), l'expérience client (78 %) et le marketing (55 %). Viennent ensuite les métiers de la R&D (44 %), de la communication (36 %) et du développement web/mobile. Cependant, l'étude montre que ces mêmes métiers peinent à recruter du fait du manque de profils : les métiers de la data arrivent en tête (69 %), suivis de l'expérience client (41 %) et du développement web/mobile (37 %).

Une recrudescence des softs skills VS les hard skills : afin de répondre à l'évolution des métiers, la pyramide des compétences recherchées évolue avec en tête de l'étude la flexibilité (84 %), l'esprit d'équipe (68 %), l'envie d'apprendre (63 %), la créativité (62 %) et l'ouverture d'esprit (60 %). Cependant, certaines hard skills, compétences indispensables dans les métiers du marketing et de la communication, sont aussi plébiscitées telles que le data marketing (80 %), les connaissances des méthodes UX (66 %) et la connaissance des méthodes agiles (62 %).

Des concessions obligatoires pour recruter les meilleurs talents : pour répondre à leurs besoins en compétences, 66 % des recruteurs sont prêts à faire des concessions à l'embauche sur le diplôme, 55 % sur les conditions de travail (aménagement des horaires) et

43 % sur la durée du processus de recrutement. Les RH et les directions opérationnelles feraient davantage de concessions sur les hard skills que sur les soft skills.

Pour Charlotte Vitoux, country manager France d'Aquent :

« Dans un monde marqué par des bouleversements technologiques rapides, notre agence internationale de talents pour les métiers du marketing, de la création et du digital doit anticiper les évolutions des métiers et les besoins en compétences de demain. L'étude permet d'identifier les leviers nécessaires à la réussite de la transformation digitale des entreprises. »