Baromètre « Accès au droit » du CNB : les Français dénoncent davantage de difficultés

Le Conseil national des barreaux (CNB) vient de dévoiler son troisième baromètre des droits et de l'accès au droit en France, réalisé en partenariat avec Odoxa. Les principaux résultats, alarmants, mettent en avant les difficultés des Français pour accéder au droit, accentuées dans certains territoires. Ces dernières seront donc un enjeu majeur dans les mois et années à venir, selon le CNB.

Autre enseignement du baromètre, la place centrale qu'occupent les avocats dans ce combat en faveur de l'accès au droit, contre les injustices et pour la défense des Français.

Près d’un Français sur deux peine à faire valeur ses droits

Premier enseignement du Baromètre, 40 % des Français estiment qu'il est difficile de faire valoir leurs droits là où ils vivent, contre 37 % en 2021, et 21 millions de concitoyens relèvent que leur sentiment persiste malgré la réforme de la justice. Ce sentiment est particulièrement présent dans les milieux ruraux (53 %) mais aussi dans les petites villes (49 %).

Ce résultat s’explique tout d’abord par la difficulté d’accès à un tribunal, pour 38 % des répondants, un nombre en hausse de 3 points par rapport à 2021. D’un point de vue géographique, ils sont 53 % en milieu rural et 54 % dans les petites villes à avoir ce sentiment.

Les délais de la Justice, autre frein d’accès au droit

51 % des répondants perçoivent les délais de la Justice pour rendre ses décisions comme l’obstacle le plus grave parmi ceux freinant l’accès au droit, tout comme en 2019 et en 2021. Viennent ensuite le coût pour les justiciables, pour 24 %, ainsi que le manque d’accès aux informations juridiques, pour 16 %, et la difficulté pour accéder physiquement aux juridictions (8 %).

Le rôle primordial de l’avocat

Pour 53 % des répondants, l’accès à un avocat est l’élément déterminant pour une bonne accessibilité́ au droit et à la justice. En effet, les avocats sont toujours les principaux acteurs de confiance (42 %) et d’information (63 %) pour les Français, malgré la concurrence des sites Internet juridiques. A ce titre, 84% des personnes interrogées estiment que faciliter l'accès à un avocat permettrait une meilleure reconnaissance des droits des justiciables, voire même d’avoir un meilleur fonctionnement général de la justice, pour 76 % des Français.