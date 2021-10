Barnes veut séduire les investisseurs chinois

Baptisée « Association d’amitié sino-française pour la promotion de l’investissement en Europe », cette nouvelle entité réunit une somme d’experts : conseils en immobilier haut de gamme, avocats, notaires, juristes, architectes, décorateurs, maîtres d’œuvres… tous mis à la disposition des décideurs chinois membres de l’Association pour faciliter la bonne compréhension du marché de l’investissement immobilier en France et en Europe. A l’invitation d’une mission chinoise de coopération au développement économique, une délégation de l’Association a été accueillie tout récemment à Pékin pour présenter sa vocation et sa mission.

Déplacement qui a porté ses fruits puisqu’il a permis à l’Association de vérifier l’intérêt que portent les grands capitaines d’industrie chinois à l’investissement en France et en Europe. Pour Thibault de Saint Vincent, président de Barnes, « les Chinois sont très attirés par la France et très demandeurs d’informations quant au marché immobilier et aux différents processus d’acquisition. Un constat qui conforte la légitimité de l’Association alors qu’il existe une forte demande. »



© DR