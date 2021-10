Baptême de l'association des juristes Franco-Colombiens

Dans le cadre d'événements préparés dans l'année croisée dite « Année de la Colombie en France », cette initiative fait écho au contexte de partage de la même culture juridique, d'élaboration de lois inspirées par des principes communs et par l'actuel essor des rapports (académiques, professionnels et commerciaux) entre les deux pays.

Cette association a pour ambition de favoriser les relations juridiques entre la France et la Colombie, en permettant à ses membres de se retrouver, de faire connaissance, de rester en contact, d'échanger et de participer à des rencontres, en France et en Colombie, qui pourront avoir un but strictement amical, culturel et convivial, et/ou un but plus académique ou institutionnel tel que débat, colloque, forum, publication etc.

Elle agira ainsi en prenant en compte l'histoire et l'évolution des sociétés françaises et colombiennes, dans un esprit de responsabilité et de solidarité.

Le vendredi 9 juin se déroulera au même moment, à Paris (au siège d'Eurojuris France 45 quai des Grands-Augustins) et à Bogota au « Club de Abogados » la Première rencontre des juristes Franco-Colombiens, avec des interventions qui seront suivies au même moment en visio-conférence. Il sera 18 heures à Paris et 11 heures du matin à Bogota.

Depuis Paris, on suivra le professeur Christian Larroumet et Pierre-Jean Vandoorne, ambassadeur de France en Colombie de 2010 à 2013.

Depuis Bogota, on écoutera le recteur de l'Université Externado Juan-Carlos Henao et Francisco Reyes Villamizar, Surintendant des sociétés de Colombie.

Un débat pourra s'instaurer sur les grands sujets qui intéressent les juristes des deux pays : la justice transitionnelle, la sécurité des investissements, le post conflit, les modèles juridiques en droit des contrats ou en procédure pénale etc…