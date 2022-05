Bap ! 2022 : le pavillon de la Métropole du Grand Paris

La Métropole du Grand Paris présente à Versailles, au sein de la Biennale d’Architecture et de Paysage 2022, un pavillon conciliant ses ambitions en matière d’innovation et de préservation de la nature en ville, imaginé par l’agence ChartierDalix.En lien avec la thématique de cette édition, “Terre et Villes”, ce pavillon « souhaite donner à voir les ambitions de la Métropole en réponse aux enjeux climatiques ».