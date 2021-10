Baker Tilly et Simon Associés au salon IPEM 2017

Des associés Baker Tilly français et luxembourgeois présenteront leur maillage de compétences avec le cabinet d'avocats Simon Associés et les membres du réseau Simon Avocats, qui les positionnent désormais comme un acteur clé de ce marché auprès des 1 200 professionnels du capital investissement (synonyme de private equity) attendus cette année en provenance de 35 pays.

Ces trois jours de mise en relation, d'échanges et de rendez-vous d'affaires permettront de nouer des contacts avec les fonds et les entrepreneurs présents, ainsi qu'avec l'ensemble de l'écosystème du private equity à savoir les GPS (general partners), les acteurs de la dette et également les LPS (limited partners).

Le financement des projets de croissance, facteur clé de succès des entreprises

Le financement des projets de croissance des entreprises nécessite un accompagnement spécialisé par des experts affûtés sur le sujet qui leur permettent de sécuriser et d'optimiser leurs investissements et le recours aux fonds. La conjugaison des compétences financières et juridiques leur garantit la mise en œuvre des stratégies les plus adaptées et les plus performantes.

Une complémentarité de compétences en private equity

Baker Tilly intervient sur toutes les opérations de capital investissement, en amont comme en aval : levées de fonds, sourcing (recherche de fournisseurs), ingénierie financière, gestion, due diligences, audits, business plans, etc. Ce réseau international met à disposition des équipes pluridisciplinaires dans le monde entier, qui permettent ainsi de traiter avec la même assurance qualité et la même fiabilité de l'information, les missions qui leur sont confiées, quels que soient les cultures et les cadres juridiques.

Simon Associés participe à la sécurité juridique de ces opérations au moyen d'équipes dédiées, à Paris et en région, qui sont formées selon des méthodes communes d'organisation, de réflexion, de rédaction et de suivi en mode projet, avec le souci d'un prix juste allié à la création de valeur.

Deux acteurs de poids en France et à l'international

Baker Tilly, 8e réseau mondial de cabinets indépendants d'expertise comptable, d'audit et de conseil, présent en France au travers de 36 cabinets et à l'international dans 141 pays, se positionne sur le marché du private equity avec des experts du sujet.

Simon Associés est un cabinet d'avocats d'affaires présent dans 16 villes en France et en Outer-mer. À l'international, le cabinet s'appuie sur un réseau organisé autour d'alliances transnationales dans 22 pays de référence, dont la Chine et les États-Unis. Simon Associés intervient dans les principaux domaines du droit des affaires, notamment en fusions-acquisitions, financement, LBO, cessions d'entreprises, post-acquisitions. Le cabinet conseille plusieurs fonds et sociétés d'investissement. Une offre de services spécifique leur est dédiée.

Cette présence commune de Baker Tilly France et Simon Associés préfigure une alliance au plan national dans le domaine du chiffre et du droit afin d'unir des expertises pour construire une nouvelle voie. L'annonce sera faite en avant-première lors du salon IPEM 2017 et à fin janvier les modalités pourront être découvertes.