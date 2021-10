Baker McKenzie renforce son département de droit fiscal

Benoît Granel, 32 ans, a débuté sa carrière au sein de l'équipe fiscalité internationale et prix de transfert, dirigée par Caroline Silberztein en 2013. Il y assiste une clientèle de multinationales françaises et étrangères, notamment de l'économie numérique, du tourisme et de l'aéronautique, sur des sujets de fiscalité internationale, de conception et de mise en oeuvre de politiques de prix de transfert, d'accords préalables de prix, de contrôles fiscaux et de procédures amiables, ainsi que sur le volet fiscal de leur transformation digitale. Benoît est également point de contact pour les questions de prix de transfert et autres aspects de fiscalité internationale dans les pays d'Afrique francophone.

En 2018 et 2019, Benoît Granel a été détaché au bureau de Palo Alto (Californie) de Baker McKenzie pendant 14 mois dans le cadre du programme Associate Training de Baker McKenzie. Benoît est titulaire d'un Diplôme Universitaire de Droit Comparé (University College London), d'un Master 2 en Droit et Fiscalité de l'Entreprise (Université d'Aix en Provence) et d'un Magistère de Droit, Fiscalité et Comptabilité (Université d'Aix en Provence).

« Benoît est un élément clé de l'équipe fiscalité internationale et prix de transfert, tant à Paris que dans le réseau international Baker, indique Caroline Silberztein, associée responsable de l'équipe. Sa nomination en tant que partner reflète tant son expertise pointue et reconnue sur les sujets que nous traitons, que son dynamisme et sa très forte implication auprès de nos clients et de l'équipe ».

Mathieu Valeteau, 33 ans, a débuté sa carrière en 2014 au sein de l'équipe contentieux fiscal, dirigée par Eric Meier. Il intervient principalement sur les dossiers relatifs au contrôle et contentieux fiscal ainsi que dans le cadre d'enquêtes, de poursuites et de procédures de transaction pénale portant sur les problématiques liées aux infractions de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale. Il accompagne également ses clients dans le cadre de l'analyse de risques fiscaux et pénaux.

Mathieu est l'auteur de plusieurs articles dans des revues spécialisées en droit fiscal et dispense des cours à l'Université de Poitiers ainsi qu'à l'EDHEC Business School et il est membre de l'Institut des Avocats Conseils Fiscaux (IACF). Mathieu est titulaire d'un LL.M in Law and Tax Management de l'EDHEC Business School, d'un Master 2 Droit de l'Entreprise et des Affaires (DJCE) de l'Université de Poitiers ainsi que d'un Certificat d'études spécialisées en Droit Fiscal de l'Université de Montpellier.