Baker McKenzie Paris : nomination de deux nouveaux Associés

Afin d'accompagner la croissance de ses activités, le cabinet Baker McKenzie renforce le senior leadership de ses pratiques litiges et arbitrage et M&A en nommant Katia Boneva-Desmicht, Associée litiges et arbitrage et Hugo Sanchez de la Espada, Associé M&A.

Katia Boneva-Desmicht est une spécialiste du contentieux civil et commercial. Elle intervient sur des problématiques en droit des obligations, droit de la distribution et droit commercial, ainsi que sur les sujets de gestion des risques et en matière de précontentieux. Son expertise et sa fine compréhension des clients lui permettent d'être régulièrement citée dans les classements des meilleurs avocats de Paris. « Katia est un élément-clé du Groupe litiges et arbitrage », déclare Jean-Dominique Touraille, Associé et Responsable du Groupe litiges et arbitrage de Baker McKenzie, ajoutant que « son dynamisme et son expertise unique vont nous permettre de consolider notre capacité de création de valeur pour nos clients ainsi que d'accroitre les ambitions du cabinet sur le moyen et long terme. ».

Hugo Sanchez de la Espada est, quant à lui, membre de l'équipe Fusions/Acquisitions de Baker McKenzie à Paris depuis 2005. Il intervient principalement en Private M&A pour le compte de clients français et internationaux qu'il assiste dans le cadre d'opérations d'acquisitions et de cessions ainsi que d'investissements et de joint-ventures (transactions domestiques, transfrontalières ou multi-juridictionnelles). Son expertise lui permet également d'intervenir dans les domaines de droit des sociétés et dans le cadre d'opérations de capital investissement et de restructuration de groupes. Récemment, il s'est illustré dans de nombreux dossiers français et internationaux, et notamment auprès de :

- ADM pour l'acquisition mondiale du groupe de nutrition animale Neovia ;

- Puig pour l'acquisition de l'activité Beauté de Louboutin ;

- Bristol-Myers Squibb pour la cession d'UPSA au japonais Taisho ;

- SAP dans le cadre de ses dernières acquisitions en France (Recast.Ai et Contextor).

« La nomination d'Hugo est une très bonne nouvelle pour le département M&A et le cabinet. L'année 2020 a été un excellent millésime Fusions/acquisitions pour Baker McKenzie et nous avons besoin de talents comme Hugo, aussi experts qu'énergiques, pour accompagner le dynamisme de notre pratique. », déclare Stéphane Davin, Associé et Responsable du département M&A de Baker McKenzie Paris.

Ces annonces s'inscrivent dans la continuité de la stratégie de croissance de Baker McKenzie, et comme l'indique Eric Lasry, Managing Partner de Baker McKenzie à Paris, « Ces deux nouvelles nominations d'Associés illustrent l'engagement particulier de notre cabinet pour le développement et l'ancrage de ses talents et elles marquent notre confiance en l'avenir du 2/2 cabinet qui poursuit - plus déterminé que jamais - sa stratégie de développement en s'appuyant sur des talents qui répondent parfaitement aux attentes et besoins de nos clients. ». Ces nominations sont soumises à la procédure de ratification des instances internationales de la Firme.

Biographies

Katia Boneva-Desmicht est titulaire d'un DEA Droit des affaires et de l'économie (Université Paris I Panthéon Sorbonne), d'un DESS Global Business law (Université Paris I Panthéon Sorbonne/ Sciences Po) ainsi que d'un Certificate in English Law (University of Warwick, UK).

Hugo Sanchez de la Espada est titulaire d'un DEA Droit des Affaires et de l'Economie (Université de Paris I Panthéon-La Sorbonne), d'un DESS Droit Européen des Affaires (Université Paris II Panthéon-Assas) et d'un Master Droit et Management International (ESCP / HEC).