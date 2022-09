Baker McKenzie Paris : Alain Sauty de Chalon et Olivier Vasset rejoignent le Management Committee

Alain Sauty de Chalon est Associé au sein de Baker McKenzie. Il est spécialisé en fusions & acquisitions, en droit des sociétés et restructurations. Il conseille des sociétés françaises et étrangères dans le domaine des réorganisations, des acquisitions, des joint-ventures et de l’assistance juridique en matière de droit des sociétés et de gouvernance. Il a rejoint le département fusions-acquisitions de Baker McKenzie en 2000.

Olivier Vasset est Associé de Baker McKenzie depuis 2006 et spécialiste de Droit Social. Il a une connaissance approfondie des problématiques liées au droit du travail, tant sur le plan national qu’international. Olivier Vasset intervient plus particulièrement dans des opérations complexes de réorganisations ou de fusions et acquisitions. Il dispose également d’une solide expertise dans le domaine des avantages sociaux des salariés (plans d’intéressement/ participation ou les plans d’épargne entreprise). Il a rejoint le cabinet en 1994.

« Je tiens à remercier Stéphane Davin et Laurent Szuskin pour leur engagement et leur contribution au sein du Comité au cours des quatre dernières années », a déclaré Éric Lasry, Managing Partner de Baker McKenzie à Paris.

« Je me réjouis de poursuivre la solide dynamique de croissance de notre cabinet en comptant désormais sur le talent d’Oliver Vasset et d’Alain Sauty de Chalon. Ils apporteront au sein de ce nouveau Management Committee, leur expérience pour accompagner notre développement auprès des équipes et de nos clients », a-t-il ajouté.

Olivier Vasset et Alain Sauty de Chalon rejoindront au sein du Management Committee :

● Eric Lasry : Managing Partner de Baker McKenzie à Paris. Il dirige la pratique Investigations, Compliance & Ethics. Admis au barreau de l'Illinois, Eric Lasry intervient également dans la conduite d'enquêtes internes, la conception et l'évaluation des programmes de conformité et les enjeux liés à la RSE. Eric Lasry a occupé de nombreuses fonctions de management au sein de Baker McKenzie ; il a ainsi notamment siégé au Comité Exécutif Mondial de la Firme et a présidé son Comité Stratégique (Policy Committee).

● Véronique Millischer : Associée, en charge du département fiscal du cabinet, elle rejoint l’équipe fiscale dès septembre 2002. Elle intervient essentiellement dans la gestion des problématiques fiscales des groupes internationaux dans les domaines de l’industrie et du tourisme, notamment en matière de restructuration. Ses clients sont des groupes multinationaux, principalement d’origine française.

● Virginie Ulmann : Associée, en charge de la pratique de propriété intellectuelle, elle est spécialisée en Propriété Intellectuelle. Sa pratique est axée sur la protection, l'exploitation et la défense des droits de Propriété Intellectuelle : marques, noms de domaine, brevets, dessins et modèles et droit d'auteur.

● Yves Gautier : Directeur Général du bureau de Paris depuis 2015. Il supervise et coordonne l’ensemble des fonctions supports qui regroupent la finance, les ressources humaines, les systèmes d’information ainsi que la communication et le marketing.