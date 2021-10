Baker McKenzie nomme Romain Travade counsel au sein de sa pratique Concurrence et Distribution

Romain est un membre essentiel de l'équipe Concurrence et Distribution depuis plusieurs années et son professionnalisme ainsi que ses compétences sont reconnus à la fois par nos clients et par ses pairs. Sa nomination témoigne du dynamisme de Baker McKenzie sur le marché français ainsi que son engagement à promouvoir ses talents.

« La nomination de Romain est une excellente nouvelle pour le cabinet. Il est un pilier de l'équipe depuis son arrivée et participe activement à son rayonnement », déclare Léna Sersiron, associée et responsable du département Concurrence et Distribution de Baker McKenzie.

Romain Travade, 38 ans, a rejoint Baker McKenzie en 2015. Il intervient principalement en matière de contrôle des concentrations et de pratiques anticoncurrentielles ainsi qu'en droit commercial. Il est intervenu sur de nombreux dossiers de premier plan avec de forts enjeux stratégiques et a développé une expertise particulière dans les secteurs de la grande distribution, des produits de grande consommation, de l'agriculture, de l'énergie, de la pharmacie, du luxe et des médias.

Avant de rejoindre le cabinet Baker McKenzie, Romain Travade a travaillé plusieurs années au sein du cabinet Viguié Schmidt Peltier Juvigny.

Inscrit au barreau de Paris, il est diplômé de l'Université Paris II-Assas ainsi que de Sciences Po Paris.

Romain Travade a été désigné par ses pairs en 2021 comme Best Lawyers Ones to watch en droit de la concurrence et il est régulièrement reconnu dans les classements : "Romain Travade impressionne par ses avis pertinents, objectifs et rigoureux”, Legal 500, 2018 ; "Romain Travade est un expert dans son domaine d'activité. Il apporte un niveau d'analyse tactique extrêmement précieux." "Il est rigoureux et créatif dans les solutions proposées", Legal 500, 2021.

Il est également membre de l'Association des avocats pratiquant le droit de la concurrence (APDC).