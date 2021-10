Baker McKenzie : nomination d'une associée, de deux partners et de deux counsels

Dans la continuité de sa stratégie de croissance, Baker McKenzie a récemment nommé une associée, deux partners et deux counsels, la nomination de quatre femmes qui démontre l'engagement du cabinet de longue en faveur du développement de ses talents et de l'égalité hommes-femmes.

Après avoir été nommée Partner en 2007, Agnès Charpenet, 45 ans, a été élue associée au sein de la pratique Tax. Elle dirige la pratique Rémunération, actionnariat salarié et mobilité internationale ainsi que la pratique Fiscalité patrimoniale. Agnès conseille des sociétés de toute taille et leurs dirigeants, sur les aspects juridiques, fiscaux et sociaux de la structuration de la rémunération, en France et à l'international. Elle accompagne également une clientèle privée, souvent internationale, dans les domaines suivants : stratégie d'investissement, mobilité, planification patrimoniale et obligations fiscales.

À 37 ans, Savéria Laforce, ayant rejoint le cabinet en 2012, après 4 ans en tant que collaboratrice d'un grand cabinet français, a été nommée Partner en M&A. Sa pratique est tournée vers les opérations de fusions-acquisitions et les joint-ventures. Elle accompagne des groupes français et internationaux de premier plan dans des opérations nationales et multi-juridictionnelles.

Autre femme nommée Partner au sein du cabinet, Hélène Parent, pour le département Private Equity. Elle accompagne les sociétés et les fonds pendant tout leur cycle de développement et d'investissement dans les secteurs de la tech, life science ou fortement réglementés. Inscrite aux barreaux de Paris et Madrid, elle dispose d'une expertise reconnue dans les opérations transfrontalières complexes et notamment sur la conduite d'introductions en bourse ou acquisitions multi-juridictions.

Aurélie Bonneau, 36 ans, est quant à elle nommée Counsel en contentieux. Elle intervient dans le cadre de litiges internes et internationaux concernant plusieurs domaines et secteurs d'activité. Elle est spécialisée en contentieux civil et commercial et a en particulier développé une expertise en droit des contrats, responsabilité civile, droit bancaire, responsabilité du fait des produits défectueux. Elle est également médiateur, référencée auprès du Centre National de Médiation des Avocats (CNMA).

Enfin, Thomas Lefebvre, 38 est nommé Counsel en banking & finance. Il intervient principalement en matière de financement d'acquisition, financement de projet, financement export et réglementation bancaire et financière et conseille aussi bien des institutions financières que des emprunteurs français et étrangers dans le cadre d'opérations bancaires et financières internationales.