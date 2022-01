Baker Mckenzie devient partenaire de l'école de droit de Sciences Po Paris

Mobilisé depuis de nombreuses années en faveur de la diversité, de l’inclusion et de l’égalité des chances, le cabinet Baker McKenzie s’engage aux côtés de l’École de Droit de Sciences Po, formation d’excellence en droit en France.

Ce partenariat, d’une durée de trois ans, prévoit trois volets. Tout d’abord, faire bénéficier chaque année deux étudiants méritants en Master à l’Ecole de Droit, d'une bourse d'excellence, afin de les soutenir dans leurs études et de leur permettre d'accéder à la profession d’avocat. Ces bourses seront attribuées à des étudiants présentant un dossier d'excellence académique et qui, pour différentes raisons, ont besoin d’un soutien matériel complémentaire pour poursuivre, dans de bonnes conditions, leurs études.

Ensuite, soutenir les projets de la Clinique de l’École de Droit. Chaque année, ce programme pédagogique alliant théorie et pratique, propose de faire travailler ensemble étudiants, enseignants et professionnels autour d’une problématique de justice et d’innovation sociale. Cette approche permet aux étudiants de bénéficier d’une formation par l’expérience, adaptée aux exigences de l’exercice contemporain du droit.

Enfin, soutenir financièrement les projets de l'Ecole de de Droit et l’insertion professionnelle des étudiants tels que la participation à des concours internationaux et à des projets ayant pour but de développer des pratiques innovantes.

Pour Eric Lasry, Managing Partner de Baker McKenzie à Paris, « ce partenariat est un prolongement naturel de l’engagement du Cabinet en faveur de l’inclusion, de la diversité et de la solidarité. Nous sommes aujourd’hui très heureux de nouer ce partenariat de long terme avec Sciences Po, institution d’excellence, pionnière en matière d’inclusion sociale et de lutte contre les inégalités ».

Sébastien Pimont, Doyen de l’École de Droit de Sciences Po ajoute : « Nous sommes très heureux de compter le cabinet Baker McKenzie parmi nos partenaires. L’excellence de son expertise et son engagement de longue date en faveur de la diversité et l’inclusion seront des ressources-clés pour le développement de notre école et ses élèves. ».