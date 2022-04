Baker McKenzie conseille Voltalia et sa filiale Helexia dans le cadre de l’acquisition du groupe Cap Sud

Les sociétés Voltalia et Helexia ont déposé une offre de reprise dans le cadre des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ouvertes en décembre 2021 au bénéfice des sociétés du Groupe Cap Sud (Gavriane, Cap Sud France, My Sun, Securisol et Buck&Co), spécialiste des centrales photovoltaïques en toitures sur bâtiments agricoles.

Elles ont été désignées repreneurs par jugementsrendus par le Tribunal de commerce de Vienne le 31 mars 2022 avec le soutien des salariés.

Voltalia et Helexia reprennent ainsi toutes les activités du groupe, ainsi que l’intégralité de ses 110 salariés avec pour ambition d’accélérer sa croissance en France dans un secteur pleinement aligné avec les priorités publiques en matière de production d’électrique locale et renouvelable, et ce dans un contexte de crise internationale et de prix élevé dans le marché de l'électricité.

Cette acquisition stratégique permettra au groupe Voltalia de proposer aux exploitants agricoles une gamme d’offre élargie, tout en favorisant les synergies internes notamment afin de valoriser la capacité d’approvisionnement en équipements.

Pour mener à bien cette opération, l’équipe Baker McKenzie était dirigée par Hector Arroyo, partner, et composée de Léa Marlière, Eloïse Lacroix, associates (R&I) ; de Samantha Chavanne de Dalmassy, associate (Corporate) ; de Jérémie Paubel, partner, et Vanessa Chaillan, associate (Social) ; ainsi que de Fabien Hecquet, senior associate, et Christophe de Saint-Pern, associate (Public).