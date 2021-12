Baker McKenzie conseille un syndicat de banques dirigé par Bank of America Europe

C’est le premier prêt syndiqué lié au développement durable signé par Investec Bank Limited et le deuxième pour le groupe Investec.

Les banques Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Bank of America, Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch, SMBC Bank International plc, Standard Chartered Bank et State Bank of India ont participé à cet ’accord de prêt en tant que coordinateurs, teneurs de livres associés et chefs de file. Bank of America a contribué en tant qu'agent de documentation et Commerzbank Aktiengesellschaft,Filiale Luxembourg en tant qu'agent de facilité.

La facilité de financement a été lancée à 300 millions USD et la sursouscription a atteint plus de deux fois et demie le montant initial. Au total, 22 banques se sont engagées dans cette transaction en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie.

Le succès de l'opération souligne le soutien continu du marché international des prêts syndiqués à Investec, alors que les marchés mondiaux continuent de se remettre de la pandémie de Covid-19.

Pour cette opération, le syndicat de banques dirigé par Bank of America Europe DAC a été conseillé par une équipe internationale associant les bureaux de Baker McKenzie à Paris, Londres

et Johannesburg. L’équipe était constituée de : Michael Foundethakis (associé), Jessica Riley (collaboratrice), Raphael Buchinger (collaborateur), Lodewyk Meyer (Partner) Chantél van Zyl (collaboratrice) et Lucy Stratton (collaboratrice).