Baker McKenzie conseille the Automattic Inc.

Le plugin est utilisé par plus de 300 000 sites internet pour plusieurs usages, de la création d'une liste de diffusion à la gestion d'opérations et l'envoi d'e-mails à la suite de paniers abandonnés.

Automattic Inc. est une société américaine globale créée en août 2005. Elle est notamment connue pour WordPress.com (un service de blogging freemium), ainsi que pour ses contributions à WordPress (un logiciel de blogging open source) avec plus de 1 300 salariés dans plus de 707 pays.

Automattic Inc., a été assistée par Baker McKenzie avec une équipe dirigée à Paris par Guillaume Nataf, Partner en M&A, assisté par Paul Nury, Senior Associate, Stephane Taieb, Partner en Tax assisté par Robin Gaulier, Senior Associate, Denise Broussal et Nadège Dallais, Partners en droit du travail, Nathalie Marchand, Partner en IP et Magalie Dansac, Partner en ITC. Le Vendeur a été assisté par Celine Bondard, du cabinet d'avocats Bondard.