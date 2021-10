Baker McKenzie conseille la société américaine ServiceNow dans l’acquisition de Mapwize

Avec Mapwize, ServiceNow fournira des fonctionnalités de cartographie intérieure aux employés lorsqu'ils réserveront des salles de conférence et des espaces de travail depuis leur ordinateurs ou leurs appareils mobiles, ainsi que lorsqu’ils se déplaceront dans les locaux de l’entreprise.

Les fonctionnalités de Mapwize aideront également les équipes en charge des lieux de travail à gérer les plans des locaux en fonction des tendances d'utilisation et de l'évolution des besoins immobiliers. Pour soutenir des lieux de travail flexibles et agiles, ServiceNow a l'intention d'intégrer les fonctionnalités de Mapwize dans la Now Platform ainsi que la suite Workplace Service Delivery.

Les solutions de cartographie, les caractéristiques des produits et les ingénieurs de Mapwize viendront complèter et améliorer les services existants de Workplace Service Delivery de ServiceNow, et notamment Workplace Space Mapping (cartographie intérieure), Workplace Reservation Management (gestion des réservations), Workplace Space Management (gestion des espaces), Workplace Visitor Management (gestion des visiteurs), Case and Knowledge Management (gestion des demandes et informations) et Safe Workplace Suite (gestion du retour au bureau).

Pour cette acquisition, ServiceNow a été principalement conseillée par Baker McKenzie, sous la direction de l’équipe du cabinet parisien composée de :

- Pour les enjeux de fusions et acquisitions : Guillaume Nataf, Partner ; Samantha Chavane

de Dalmassy, Collaboratrice, Paul Nury, Collaborateur ; Johanna Federspiel, Juriste.

- Pour les enjeux sociaux : Denise Broussal, Associée, Nadège Dallais Partner ; Lauriane

Raux, Collaboratrice et Adrien Leberon, Collaborateur.

- Pour les enjeux fiscaux : Stéphane Taïeb, Partner ; Robin Gaulier, Collaborateur.

- Pour les enjeux de propriété intellectuelle : Nathalie Marchand, Partner ; Audrey Bovie,

Collaboratrice.

- Pour les enjeux relatifs aux technologies de l'information : Magalie Dansac le Clerc, Partner

; Bérénice de Wailly, Collaboratrice.

- Pour les enjeux commerciaux : Léna Sersiron, Associée ; Manuella Roblet, Collaboratrice.

- Pour les enjeux de droit public : Arnaud Cabanes, Associé ; Christophe de Saint-Pern,

Collaborateur.

Le bureau de Baker McKenzie basé à Santa Clara, en Californie a également participé à l'opération avec Derek Liu, Associé et Dominique Manguiat, Collaboratrice.

Le cabinet Joffe & Associés a conseillé Mapwize avec une équipe composée de Thomas Saltiel, associé, Paddy Pascot et Charlotte Viandaz, collaborateurs.