Baker McKenzie conseille Bremhove NV dans le cadre de l’acquisition de Monopanel SAS

Monopanel SAS, qui emploie environ 150 salariés, est une société spécialisée dans la fabrication et la vente de revêtements de bâtiments, de profils de sol et panneaux de toiture pour le secteur de la construction, principalement pour l'industrie et les bâtiments de grande envergure (entrepôts, centres commerciaux, aéroports etc.).

Cette acquisition s’inscrit dans la nouvelle stratégie de Bremhove NV, holding industrielle de Messieurs Enzo & Joris Ide, de devenir actif dans les matériaux d’isolation en mousse rigide PIR.

Pour mener à bien cette opération, l’équipe de Baker McKenzie en Belgique était composée de Dominique H. Maes, partner, et de Kim Stas, counsel (Corporate) et l’équipe de Baker McKenzie Paris était composée de Stéphane Davin, partner ; Antoine Caillard, senior counsel ; Elise Favier, senior associate (M&A) et Christine Cortet, juriste (Corporate), ainsi que de Guillaume Le Camus, partner et de Johanna Da Costa, senior associate (Tax).