Baker McKenzie conseille Bizlink sur l'acquisition de Leoni pour 450 millions d'euros

Leoni Industrial Solutions élabore et fabrique des systèmes de câblage et des câbles standard et spécifiques. C’est l'un des principaux fournisseurs de plusieurs marchés finaux en pleine croissance, notamment les télécommunications, la santé, la robotique, l'automatisation des usines, la mobilité électronique et le matériel roulant. Leoni Industrial Solutions bénéficie également d’un réseau commercial international de premier ordre grâce à ces 50 sites principalement implantés en Europe.

BizLink Holding Inc., fondé en 1996, est un fournisseur international de solutions de connexion par câble et de services de connectivité. L’acquisition des solutions industrielles de Leoni Industrial Solutions va permettre à Bizlink Holding Inc. d’étendre sa présence sur le marché europeén. Cette opération stratégique va également lui permettre de devenir un leader mondial dans l’offre de solutions d’interconnexion sur les marchés indutriels des datacoms, de l’automobile et de l’électroménager.

Pour cette opération, le bureau Parisien de Baker McKenzie a assisté BizLink sur les aspects français de l'opération en lien avec le bureau de Taipei. L’équipe était composée de Guillaume Nataf, Partner, et David Courchia, Collaborateur, tous deux au sein du département corporate et fusions-acquisitions.

Leoni Industrual Solutions a été conseillé par le cabinet Hengeler Mueller.