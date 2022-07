Baker Mckenzie conseil des actionnaires vendeurs de Syma

L’opération constitue une étape majeure dans la consolidation du marché de la téléphonie mobile en France et renforce la position du réseau SFR.

Fondé en 2003 par Mesrop Yérémian, Syma propose, en tant qu’opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO), des services de téléphonie mobile à bas prix, forfaitisés ou prépayés. La société a su tirer parti de l’attrait des offres sans engagement pour devenir l’un des acteurs les plus dynamiques et attractifs du marché MVNO français.

Afin d’offrir des prestations 5G, l’opérateur avait réalisé l’année dernière un changement technologique important en prenant le contrôle intégral de son cœur de réseau et avait signé un partenariat avec SFR, devenant son deuxième MNO. Dans ce contexte et afin de financer le développement de son activité, Syma avait conclu avec succès, en avril 2021, une levée de fonds auprès de la plateforme d’investissement Capza, qui en devenait actionnaire minoritaire.

Ce rachat constitue une étape majeure dans la consolidation du marché de la téléphonie mobile et renforce la position réseau SFR en France, à la suite notamment de ses acquisitions de Prixtel, Afone, Réglo Mobile et Coriolis.

Pour cette opération, Baker McKenzie Paris a conseillé les actionnaires vendeurs de Syma. L’équipe du cabinet était pilotée par Alain Sauty de Chalon, associé, Hector Arroyo, associé et Antoine Caillard, senior counsel, avec en fusions-acquisitions Philippe Frieden, collaborateur, et en ITC Magalie Dansac Le Clerc, associée, et Alexandra Coti, collaboratrice senior.

Le cabinet Baker McKenzie avait auparavant conseiller le fondateur de Syma dans le cadre de la levée de fonds auprès de Capza.

Le cabinet AfiJuri, conseil historique du groupe Syma, est également intervenu sur cette opération avec Dominique Giraud, associé fondateur.

L'acquéreur, Altice France, était conseillé par le cabinet De Pardieu Brocas Maffei avec Magali Masson, associée, Mathieu Retiveau, collaborateur senior, et Alexandre Mignot, collaborateur.