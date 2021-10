Baker McKenzie conseil de EDF Invest

Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a annoncé la finalisation le 21 janvier 2021 de la vente de l'immeuble de bureaux « Shift » situé à Issy-les-Moulineaux, à un véhicule d'investissement composé d'investisseurs institutionnels français (fonds gérés par Primonial REIM et par La Française Real Estate Managers, ainsi qu'EDF Invest), pour un montant de 620 M €. L'immeuble de 47 200 m² est entièrement loué au géant de l'agroalimentaire Nestlé, lequel en a fait son nouveau siège français, au titre d'un bail de 12 ans.

Dans cette transaction, URW a été conseillé par l'étude notariale Ginisty & Associés et le cabinet Lacourte Raquin Tatar.

EDF Invest a été conseillée par le cabinet Baker McKenzie (Marc Mariani et Maria Batlouni). Primonial REIM, société de gestion du véhicule d'investissement, a été conseillée, dans le cadre de l'acquisition, du financement et du partenariat, par le cabinet Fairway (Frédéric Lefébure, Cloé Teisson, Mary Dutton, David Franco et Fanny Roiena), l'étude notariale Allez & Associés et le cabinet Kramer Levin (Pierre Appremont) pour la fiscalité.

La Française Real Estate Managers a été conseillée par le cabinet Mayer Brown (Alexandre Poupard et Déborah Gelblat).

Les aspects de droit de la concurrence ont été traités par le cabinet Aramis (Aurélien Condomines).