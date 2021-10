Baker & McKenzie a lancé

Les équipes composées des avocats d'affaires de Baker & McKenzie et des consultants spécialisés en technologies de Legal & Digital développent une offre commune inédite. Elle répond à un double besoin des entreprises : intégrer plus efficacement les enjeux technologiques induits par un contexte juridique et anticiper les problématiques juridiques liées à la mise en œuvre des nouvelles technologies. Concrètement, cette offre s'appuie sur un traitement informatique automatisé performant des données fiscales, juridiques, sociales et comptables.



Comme le souligne Arnaud Cabanes, Managing Partner de Baker & McKenzie Paris, « BMK digital a l'ambition de proposer une offre globale qui embrasse l'ensemble des domaines du droit. L'objectif est bien de mettre une expertise technologique unique au service du droit des affaires ». De son côté, Jocelyn Grignon, gérant de Legal & Digital, précise que « cette alliance entre expertises juridiques et technologiques, inédites dans le secteur des cabinets d'avocats d'affaires, agit en particulier sur des enjeux stratégiques liés au datamining, à la cybersécurité et à la gestion de projets complexes ».



Les membres du réseau BMK Digital se sont engagés à appliquer les règles déontologiques les plus contraignantes, en l'occurrence celle de la profession d'avocat et, plus généralement, le code d'éthique global Baker & McKenzie.

A propos de Baker & McKenzie

Fondé en 1949, ce cabinet d'affaires international regroupe quelque 6 000 avocats. Il est implanté dans 77 villes de 47 pays. Son chiffre d'affaires global s'élève à 2,62 milliards de dollars pour 2016.



A propos de Legal & Digital

Ce cabinet conseil a été fondé par Jocelyn Grignon, expert en technologies. Il s'appuie sur une équipe d'experts en matière de datamaning, de cybersécurité et de gestion de projets complexes.