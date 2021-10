Babychou Services s'installe à Charenton-Le-Pont : opportunités d'emplois

Couvrant l'ensemble des villes de Charenton-Le-Pont, Saint-Maurice, Maisons-Alfort et Alfortville, cette nouvelle agence propose aux familles un bouquet de solutions de garde d'enfants sur mesure.

Des opportunités d'emplois

Babychou Services Charenton recherche constamment des “babychou-sitters” et auxiliaires familiales pour des missions ponctuelles ou régulières. Différents profils sont recherchés :

les étudiants ou jeunes retraités motivés disposant d'une expérience vérifiable auprès de familles ou au sein de structures d'animation ;

les apprentis qui souhaitent se former et décrocher leur CAP petite enfance ;

les professionnels de la petite enfance.

Les candidats recrutés assureront diverses missions : aller chercher les enfants à l'école, les faire goûter, suivre les devoirs, les jeux, les activités, donner le bain et s'occuper du dîner. La rémunération est définie en fonction de l'expérience du candidat et du nombre d'enfants à garder. Elle commence au SMIC. Le Bafa est un plus.



Babychou Services Charenton, 92 rue du Petit Château.

Informations au 06 67 94 00 44 ou au 01 43 68 09 22.