Depuis 1998, l’entreprise propose aux particuliers la garde de leurs enfants âgés de 0 à 12 ans directement depuis leur domicile, régulièrement ou non. Avec 108 agences en France métropolitaine et dans les DROM pour 30,3 M d’€ de chiffre d’affaires en 2021, l’entreprise a de beaux jours devant elle.

La franchise, un modèle qui marche

Avec actuellement plus de 6 000 intervenants sous contrat et plus d’un million d’heures rémunérées dans le cadre des gardes d’enfants, Babychou prend de plus en plus d’ampleur. L’entreprise propose ainsi aux entrepreneurs ou porteurs de projets de rejoindre le groupe en ouvrant une agence et devenant ainsi franchisés ou mieux, multi-franchisés. Le cap en 2025 est fixé à 200 agences et l’entreprise compte séduire un maximum d’intéressés pour en ouvrir une d’ici là. Elle reprend donc ses Babychou Tours en 2022, afin d’aller à la rencontre des candidats à la franchise et de leur présenter le concept. En 2021, 15 nouvelles agences se sont franchisées dont 5 en multi-franchise, ce qui laisse à croire que l’objectif du groupe est tout à fait atteignable.