Aymard de la Ferté Sénectère associé de Buès & Associés

Jacques Buès, associé gérant du cabinet indique : « Je tiens à féliciter Aymard qui fait partie d'un des talents les plus prometteurs du cabinet. Cette accession au sociétariat vient accompagner notre volonté de promouvoir en interne l'excellence de la pratique du droit public, tant au niveau national qu'européen ».

Avocat au Barreau de Paris depuis 2011, Aymard de la Ferté Sénectère assiste les collectivités publiques, les entreprises et les particuliers dans l'ensemble des domaines du droit public : contrats administratifs, droit administratif général, droit des collectivités territoriales et de l'intercommunalité, droit de la fonction publique, droit de la responsabilité administrative et contentieux devant les juridictions administratives.

Il est, à ce titre, co-responsable de la commission ouverte de droit public du Barreau de Paris.

Il dispose également d'une pratique reconnue en droit rural ainsi qu'en droit de la chasse.

Diplômé d'un master 2 en droit public comparé européen et d'un master 2 en droit public des affaires de l'Université Panthéon Sorbonne ainsi que d'un diplôme de clerc de notaire, Aymard de la Ferté Sénectère avait rejoint le Cabinet Buès & Associés en qualité d'avocat collaborateur en 2012 après avoir été stagiaire au sein du cabinet Latournerie-Wolfrom.