Axten : un nouveau cabinet dédié aux entrepreneurs

Animé par neuf associés et composé d’une cinquantaine de collaborateurs, Axten est un cabinet d’avocats d’affaires français, dédié aux entreprises, aux entrepreneurs et à leurs projets. Il couvre les principaux domaines d’activité du droit des affaires et accompagne les dirigeants, en conseil et en contentieux. Parmi les dossiers en cours figurent des opérations de rapprochement, de restructuration de groupes et d’implantation internationale. Pour compléter son offre, Axten œuvre à la mise en place de partenariats avec des cabinets de niche. Un premier partenariat été conclu avec Lexington Avocats.