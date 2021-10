Axeo FM, lauréat du prix coup de coeur des Trophées ARSEG 2012

Cette récompense leur a été attribuée grâce à leur collaboration fructueuse avec leur client Alstom Hydro pour lequel l’entreprise propose des services et des solutions adaptées en gestion d’espaces fonctionnels et gestion de patrimoine.

« Cette récompense représente une reconnaissance d’un certain mode de fonctionnement dans la relation client-fournisseur que je qualifierais de gagnant-gagnant », s’est réjouit Daniel Bey, responsable de la gestion du site grenoblois Alstom Hydro France.

Pour Philippe Martiny, directeur d’Axeo Fm « cette distinction récompense les expertises des collaborateurs d’Axeo Fm et vient conforter ce GIE récemment créé, dans sa volonté d’associer savoir-faire, qualité et proximité. Nous voulons mettre à la disposition de nos clients actuels et à venir, l’ensemble des compétences nécessaires dans le cadre de services à forte valeur ajoutée. En recevant ce trophée, c’est l’ensemble de nos 70 collaborateurs qui sont récompensés et une démarche collective qui est reconnue ».

Axeo Fm, spécialisé dans le Facility Management propose à ses clients, principalement de grands comptes, une gestion et une optimisation informatisées de leur patrimoine dans une optique d’optimisation des coûts. Ce groupement affiche un effectif cumulé de 70 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 4,2 millions d’euros.