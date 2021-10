AXA Investment Managers-Real Assets noue un partenariat stratégique avec In'li

Axa Investment Managers – Real Assets détient 75 % de la foncière de développement et In'li conservera une participation de 25 % de cette dernière à laquelle seront apportés environ 5800 logements existants (61 actifs) et 4000 logements neufs (82 actifs) en cours de développement financés à terme par la foncière dans le cadre de la transaction. Avec un objectif de production annuelle de 1500 logements, la foncière ambitionne un patrimoine de plus de 25 000 logements à horizon 2030.

Les logements seront ainsi gérés par In'Li via sa filiale d'administration de biens, In'Li Property Management, et loué prioritairement aux salariés des entreprises de plus de 10 salariés. Axa Investment Managers – Real Assets sera en charge de l'asset et du fund management.

Le cabinet LPA-CGR avocats a accompagné Axa Investment Managers – Real Assets :

En immobilier résidentiel avec Sidonie Fraîche-Dupeyrat, avocate associée, Pierre-François Racine, avocat of counsel Chloé Toméo, Anne-Charlotte Foin et Marion Benadiba, avocates collaboratrices et Cécile Bénoliel, juriste.

En baux commerciaux avec Geraldine Piedelièvre, avocate associée et Alix Patouillaud, avocate collaboratrice.

En urbanisme avec Hélène Cloëz, avocate associée et Lionel Sandrock, avocat collaborateur.

En droit social avec Karine Bezille, avocate associée et Charlotte Sicsic, avocate collaboratrice.

Pour réaliser cette transaction, AXA IM – Real Assets est également conseillé par Orrick Rambaud Martel, Arsène Taxand, Wargny Katz, Accuracy Egis et Wild Trees.

In'li est conseillé par Natixis Partners, Cheuvreux, de Pardieu Brocas Maffei, Ernst & Young et JLL.