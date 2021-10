Avocats et legaltech ensemble au sein de l'Incubateur

« L'arme absolue de ces start-up, c'est d'ouvrir l'information », a introduit Frédéric Sicard, bâtonnier du barreau de Paris, lors du petit-déjeuner LegalMeUp' organisé récemment à la Maison du barreau par l'Incubateur, et dont le thème était « Pourquoi lancer une start-up sur le marché des prestations juridiques ? ». « Cette ouverture de l'information va poser la question de l'accès au droit, c'est précisément notre raison d'être », a poursuivi le bâtonnier à l'adresse de ses confrères, réunis en nombre pour cette première édition.

Édition qui a donc accueilli Pierre Aïdan, fondateur de Legalstart, une plateforme tournée vers les besoins juridiques et TPE et PME, Louis Larret-Chahine, fondateur de la société Prédictice, spécialisée dans la technique du « machine-learning » et l'optimisation des stratégies contentieuses des avocats, et enfin Éric Chevalier, directeur général de Yousign, une société qui propose des solutions sécurisées de signature électronique.

Le constat dressé par ces entrepreneurs est simple : dans un monde en mutation constante, l'avocat doit s'adapter et tout mettre en œuvre pour rester compétitif. D'où les solutions proposées par les trois start-up, qui se sont attachées à démontrer le bien-fondé de leurs services, dans un contexte d'ouverture du marché du droit. Il faut dire que le sujet a suscité certaines inquiétudes, surtout concernant la déontologie, ou s'agissant de la concurrence entre legal start-up et professionnels du droit.

Public nombreux pour le lancement du premier petit-déjeuner débat de l'#Incubateur. Débats, discussions, réflexions sur les #LegalTech. pic.twitter.com/3kvjt2OGnA — L/INCUBATEUR (@l_incubateur) 22 septembre 2016

L'argument du coût a été rapidement écarté par les intervenants, précisant que cela ne guidait pas le choix des clients, mais qu'il fallait cependant que l'avocat se remette en question pour continuer à cultiver cette même confiance. « S'il n'est pas capable de m'apporter la simplicité en plus des bons conseils qu'il me prodigue, un jour je perdrai confiance, a résumé Pierre Aïdan. Je peux offrir des services à valeur ajoutée et simples à vos clients, c'est ce qui fera que vous resterez performants », a-t-il renchéri. Frédéric Sicard a confirmé cette analyse, précisant qu'il fallait « utiliser cette simplification pour mieux coacher et accompagner les clients ».

Le débat s'est d'ailleurs orienté vers la question d'une possible « hybridation » de l'activité des avocats, portée à la fois sur le conseil et les services type start-up. Frédéric Sicard a coupé court au débat, précisant que « la majorité des barreaux (à l'international, ndlr) [s'étant] prononcée, on va vers l'activité accessoire, si vous voulez l'activité connexe ce n'est pas chez l'avocat ».

Quoi qu'il en soit, certains avocats attendent une forme de validation déontologique pour travailler plus amplement avec ces structures. Frédéric Sicard a donc indiqué une possibilité de labellisation, ou encore des procédures d'audit permettant de vérifier que ces règles sont appliquées. Ainsi, les avocats et clients sauront qu'ils « pourront aller vers telle start-up qui est conforme aux règles déontologiques », même si le bâtonnier a reconnu que rien ne les empêchera de se tourner vers celles qui ne les appliqueront pas. La coconstruction de cet outil sera normalement achevée en fin d'année 2016 ou début 2017.

L'occasion pour les start-up et les avocats de véritablement commencer à travailler ensemble, et de profiter selon le bâtonnier de cette « prise en charge d'une partie de l'activité » offrant « une simplification au client et une vraie plus-value » à la profession.