Avocats 2.0 : le CNB refond avocat.fr et lance l'appli e-ASSP

« La plateforme avocats.fr évolue une fois de plus avec une nouvelle ergonomie, plus sexy si je puis dire, un pilotage plus aisé et de nouvelles fonctionnalités dont une refonte du design et du parcours avocat », explique Maître Olivier Fontibus, président de la commission de l'Exercice du droit du Conseil National des Barreaux (CNB).

Déjà 15 724 utilisateurs d'avocat.fr

« Grâce à l'outil remanié, l'avocat pourra tout recevoir sur son téléphone portable, notamment les prises de rendez-vous client », ajoute le professionnel ravi, très investi dans la refonte de cet outil précieux pour ses confrères, dont 15 724 étaient déjà inscrits dessus fin août, sur les 69 900 avocats de France. Un projet important qui a d'ailleurs mis « un temps certain » car l'opération a été lancée en mai dernier.

À l'instar de Doctolib pour les médecins, les avocats peuvent désormais indiquer directement aux justiciables, via avocat.fr, leurs spécialités, leurs disponibilités, en consultation physique ou téléphonique, et surtout, leurs tarifs.

Cette plateforme qui met en relation les robes noires et les justiciables depuis plusieurs années maintenant permet aujourd'hui la prise de plus de 7 000 consultations par jour, par mail, téléphone ou en cabinet. Ses utilisateurs peuvent désormais apprécier ses nouvelles fonctionnalités : alertes SMS pour les consultations, remboursement automatique des clients en cas d'annulation et ajout des rendez-vous aux agendas personnels des avocats.

Si le back-office remodelé de la plateforme vient d'être mis en ligne, cette dernière sera complétée de modalités supplémentaires à partir du 15 octobre, comme la prise de rendez-vous en visioconférence ou bien la gestion de l'ajustement de la TVA, pratique pour l'Outre-mer notamment.

Gain de temps considérable grâce à e-ASSP

En outre, le CNB met en ligne, dès mercredi 7 octobre, un nouvel outil pour faciliter la vie à ses confrères, dédié à aux signatures d'acte sous forme dématérialisée.

« Cette nouvelle appli e-ASSP, pour Actes sous signature privée, qui permettra aux clients des avocats de signer électroniquement les actes rédigés pour eux en toute sécurité, n'a toutefois pas pour but de remplacer l'appli e-acte, spécifiquement dédiée à l'acte d'avocat, mais à la compléter », explique Françoise Casagrande, membre de la commission Numérique du CNB, pilote du projet.

« Ce qui est intéressant est que cette appli permet le partage de documents entre confrères et clients en toute sécurité », ajoute-elle.

Encore un outil qui s'intègre dans le plan numérique 2018-2020 du CNB, construit en concertation avec des experts SI mais aussi des avocats. « C'est vraiment une construction collaborative pour avoir un outil qui se rapproche le plus de leur réalité. Elle est hébergée en France dans une infrastructure sécurisée totalement maîtrisée par le CNB », précise l'avocate, mettant l'accent sur la cybersécurité.

Une fois que l'acte a été signé en ligne par le client sur e-ASSP, l'avocat peut le télécharger ainsi que le dossier de preuves contenant l'acte horodaté et les identifiants de la personne l'ayant signé : identité, numéro de téléphone et adresse IP.

« Cet outil va devenir un élément essentiel des cabinets d'avocats en leur procurant facilité, sécurité et fiabilité pour échanger avec leurs clients de façon numérique », en conclut Françoise Casagrande.

Le CNB poursuit sur sa lancé dans ce virage numérique car il a aussi prévu de mettre en ligne le 21 octobre une version optimisée d'E-Barreau, sa plateforme de communication électronique interne avec les juridictions.