Avocap : formations, justice amiable et intelligence artificielle

Affiches Parisiennes : Pouvez-vous nous présenter les activités d'Avocap Formation ?

Depuis l'origine, la philosophie d'Avocap, fondée par Arnaud Lizop, avocat et médiateur, est d'offrir aux Avocats un lieu de travail, des moyens mutualisés, une communauté intégrée et confraternelle pour un exercice optimal et au plus près des besoins des avocats et de leurs clients. Notre structure réunit actuellement 283 confrères. Nos membres ont tous une exigence d'excellence et dans c'est dans cette perspective que nous nous sommes intéressés à la formation qui est dans l'ADN de nos professions règlementées.

Depuis de nombreuses années, il existe, en effet, au sein d'Avocap, des commissions de réflexion spécialisées dans différents domaines permettant à ses membres d'échanger et de se former. Ainsi, nous avons constitué au fil des années des commissions structurées et dynamiques en droit social, droit de la famille, droit des aînés…

Dans le prolongement de l'essor d'Avocap, il a été conçu un véritable département autonome, devenu une activité à part entière et qui propose désormais à tous les Avocats mais plus généralement à toutes les professions règlementées des formations thématiques.

A.P. : Comme, par exemple, la création d'Avocap Justice Amiable ?

Le pôle Avocap Justice Amiable a été créé il y a un an, pour répondre au besoin de formation dans le domaine spécifique des Modes alternatifs de règlement des différends. Nous avons conçu notamment une formation au processus collaboratif très complète et originale qui permet de se former à ce processus avec des formateurs aguerris et multi disciplinaires. Nous proposons ainsi au sein de ce cycle une initiation à la PNL et à l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle (Grâce à notre partenariat avec Case Law Analytics).

Nous animons également un pôle de médiateurs aguerris qui ont accepté de respecter le cadre exigeant de l'AJA : l'efficacité, un temps contrôlé et un coût raisonnable et prévisible. Nous offrons également la possibilité de participer à des groupes de pratique.

Le succès de nos formations révèle que les Avocats ont conscience de la nécessité de développer des compétences comportementales tout à fait complémentaires aux connaissances et savoir-faire strictement juridiques.

Afin de répondre au mieux aux besoins de nos participants, nous avons ainsi obtenu la certification Datadock et nous sommes en cours de certification Qualiopy. Les démarches de certification sont l'occasion de réfléchir aux process ; c'est une image positive de progrès continu.

A.P.: Avez-vous des échanges avec l'Union des professions libérales d'IDF qui poursuit des réflexions interprofessionnelles ?

Avocap et Avocap Formation est heureux de pouvoir compter sur notre consœur Bénédicte Bury, qui a fait le choix de longue date de rejoindre Avocap et d'y être partie prenante. Elle initie par son action et sa participation à notre projet, un réflexe interprofessionnel.

Elle vient d'être élue présidente de l'UNAPL d'Ile-de-France, qui rassemble une diversité considérable de professionnels, ce qui en fait toute sa richesse, des professionnels de la Santé (médecins, kinésithérapeutes, infirmières…) aux professionnels du cadre de vie (architectes, agents immobiliers…) en passant par les professionnels du Droit. Avocap accueillera volontiers des manifestations de l'UNAPL d'Ile de France et de L'Oriff PL, son organisme de formation et se réjouit de ce lien naturel.