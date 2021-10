Aviva France, La Ruche et Ventech lancent le fonds d'amorçage ALLIANCE FOR IMPACT

Fait inédit, trois acteurs majeurs de l'impact investing, de l'incubation, et du capital-risque en France, s'allient autour d'un projet de soutien, concret et durable, aux startups les plus prometteuses de l'entrepreneuriat à impact. C'est de la volonté partagée de faire bouger les lignes qu'a été créé ALLIANCE FOR IMPACT, un fonds d'amorçage, adossé à un programme d'accompagnement en vue de la structuration à la première levée de fonds. Les dix premières startups concernées ont été sélectionnées le 1er octobre, pour être accompagnées par La Ruche pendant une durée pouvant aller jusqu'à 1 an.

Animé d'une réelle volonté de décupler la taille actuelle du marché de l'impact, ALLIANCE FOR IMPACT a l'ambition d'incuber jusqu'à 250 entrepreneurs et d'investir dans 1 à 2 projets par mois, à hauteur de 150 000 euros à 500 000 euros.

Cette alliance est née d'une volonté commune d'accélérer l'émergence de nouveaux modèles d'entreprises plus justes et plus durables, en les accompagnant dans la réalisation de leur double-ambition d'impact et de croissance économique.

Pour réaliser cet objectif, ALLIANCE FOR IMPACT est un véhicule d'investissement structuré en deux compartiments de financement distincts, mais stratégiquement alignés : Alliance for Impact Factory, le compartiment qui financera le programme d'incubation à la levée de fonds, et Alliance for Impact Investing, qui financera l'amorçage ou le pré-amorçage des entrepreneurs à impact.

Une alliance d'experts pour un impact plus profond

Pour soutenir ces nouveaux modèles d'entreprises dans leur croissance, ces trois spécialistes apporteront chacun leur expertise et partageront leur savoir :

- Un grand investisseur de l'impact, Aviva, sponsor financier et créateur de l'initiative ;

- Un incubateur spécialiste de l'impact, La Ruche, qui accompagne les entrepreneurs à préparer leur première levée de fonds et à aborder sereinement leur changement d'échelle ;

- Une société de gestion de fonds early-stage Ventech, spécialisée dans l'investissement en innovation à échelle internationale, en charge du financement et de l'accompagnement des startups dans leur croissance économique.

« Par cette innovation financière et sociale, nous souhaitons affirmer notre position d'assureur pionnier dans l'investissement à impact et renforcer notre rôle d'accompagnement des startups de l'économie sociale et solidaire, en soutenant, via ce nouveau fonds, les 15 futurs lauréats de notre 5ème édition de La Fabrique Aviva. », précise Philippe Taffin, Directeur des investissements d'Aviva France.

« Tandis que la Tech concentre aujourd'hui une large majorité des fonds dédiés à l'innovation, nous avons souhaité débloquer ensemble les ressources humaines et financières nécessaires à l'émergence des projets les plus vertueux, et les plus durables, qui savent créer de la richesse tout en respectant toutes leurs parties prenantes. », explique Sophie Vannier, Présidente de La Ruche.

« Nous avons l'intime conviction chez Ventech que les sociétés animées d'un objectif sincère et incarnant une raison d'être ont un avantage certain sur leurs concurrents. Elles attirent les meilleurs talents, et séduisent plus facilement consommateurs et partenaires. », déclare Audrey Soussan, General Partner chez Ventech VC.