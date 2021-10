Avis favorable au projet de Schéma directeur de la Région

Pour Jean-Paul Huchon, « c’est l’aboutissement d’un travail considérable et novateur mené depuis plusieurs années pour donner un cadre de stabilité à la Région Île-de-France, essentiel pour l’action actuelle et future de la Région, mais aussi pour les investisseurs, les promoteurs, les constructeurs, qui ont besoin d’une vision claire de l’Ile-de-France en 2030 afin de pouvoir développer leurs projets. Ce document va améliorer la qualité de vie des Franciliens et l’attractivité de la Région autour d’un nouveau modèle de développement urbain, qui tient compte du Nouveau Grand Paris, de la construction de 70 000 nouveaux logements par an, de la création de 28 000 emplois chaque année, de la protection des espaces verts et la valorisation de l’environnement ainsi que de la création de grands équipements universitaires, de recherche, de transports… » Pour Alain Amedro, vice-président en charge de l’Aménagement du territoire, « l’enjeu est désormais la mise en œuvre du projet et son application concrète. La Région répondra donc favorablement aux exigences de la Commission d’enquête publique et travaillera dès après l’approbation du SDRIF à la mise en place des moyens nécessaires».