Avertissement électoral

Après l’élimination au premier tour du candidat PS, le second tour a vu un succès étriqué (53,8 % contre 46,2 %) du représentant de l’UMP face à celui du FN. L’effondrement du Parti socialiste dans cette circonscription, où avait été élu Jérôme Cahuzac, n’est pas une surprise, étant donné les démêlés avec le fisc de l’ancien ministre délégué au Budget. Mais la progression du Front national surprend par son ampleur. Au premier tour, le candidat FN a progressé de 13 % en un an, ce qui lui permet de figurer au second tour. De plus, il a gagné 20 % des voix entre les deux tours. De nombreux politologues se sont penchés sur cette élection et leurs diagnostics convergent. L’image du FN s’est banalisée et de plus en plus d’électeurs se tournent vers ce parti pour sanctionner à la fois le PS et l’UMP, qui ne répondent pas à leurs préoccupations. Son influence s’est étendue, débordant de ses bastons traditionnels – anciennes régions industrielles de l’Est et du Nord et arc méditerranéen – pour se manifester maintenant dans des départements ruraux. Ses nouveaux électeurs viennent de gauche comme de droite, et surtout de la masse des abstentionnistes.

Ce scrutin suscite une vive inquiétude dans le microcosme politique. La gauche accuse la droite de faire le jeu du FN, oubliant que l’essor historique de l’extrême-droite s’est réalisé sous le premier septennat de François Mitterrand. De nombreuses voix se sont élevées pour déplorer le manque d’unité, que ce soit entre le PS et ses alliés ou entre les leaders de l’UMP, et pour lancer des appels à la constitution d’un front républicain. Cependant, cette stratégie a largement montré son inefficacité : diaboliser le FN pour l’exclure de la vie politique n’empêchera pas sa progression. Il vaudrait mieux se demander ce qui motive ces électeurs mécontents – chômage, insécurité… – et voir comment améliorer leur situation.