Avec Stig.pro le Barreau de Paris donne la parole à ses 30 000 avocats

Quelles actions l'Ordre peut-il mener, afin de soutenir la reprise voire le développement d'activité dans le contexte pandémique actuel ? Comment faciliter l'exercice de la profession d'avocat au quotidien ? Quelles propositions l'Ordre peut-il porter auprès de la chancellerie et dans le débat public afin d'améliorer le système judiciaire ?

Une Agora destinée aux avocats

Stig.pro accompagne l'Ordre des avocats à mobiliser, co-construire et associer les 30 000 avocats inscrits au Barreau de Paris et 3 800 élèves avocats, soit 33 800 utilisateurs potentiels en vue d'enclencher une dynamique de réflexion et de partage autour des difficultés actuelles et de l'avenir de toute une profession.

Cinq grandes thématiques sont proposées, des interrogations les plus brûlantes liées à la sortie de la crise sanitaire, à la réflexion plus prospective sur la place des avocats dans l'évolution actuelle de l'institution judiciaire.

« Pour l'Ordre des avocats de Paris, l'intelligence collective s'est imposée naturellement. C'est une démarche démocratique renforcée très importante pour le seul ordre professionnel qui élit son représentant au suffrage universel direct. Nous sommes très fiers de les accompagner dans cette réflexion participative. Nous avons élaboré ensemble Agora, une plateforme simple et rapide qui permet de recueillir et analyser point de vue et idées innovantes face aux enjeux actuels de la profession des avocats. Pour la profession cette consultation a d'ailleurs un double intérêt : en plus d'être force de proposition auprès de l'Ordre des avocats, les avocats peuvent tirer profit eux-mêmes des idées et suggestions de leurs confrères du fait que les idées soient visibles par l'ensemble de la communauté », se réjouit Francis Adam, directeur associé de Stig.pro.

Simplification d'une démarche collective parfois complexe

Stigo pro a développé en interne l'Agora, forum numérique très accessible permettant de nourrir un dialogue de fond, où chacun des avocats pourra se sentir libre de donner son avis et revenir régulièrement débattre, préciser ou valider les changements qu'il souhaite voir activés dans les prochains mois.

Un algorithme attribue une note à chaque idée selon son niveau d'adhésion auprès de la communauté et facilite l'analyse des tendances ou l'observation de signaux forts / faibles. La plateforme fournit en temps réel des données complètes de toute la communauté et de son comportement.