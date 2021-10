Avec Shop Small, American Express encourage ses clients à consommer local

Affiches Parisiennes : Vous avez lancé l'opération Shop Small pour la seconde année consécutive pour soutenir les commerces de proximité, pouvez-vous nous en parler ?

Jérôme Gueydan : Nous avons récemment commandé avec l'institut YouGov une étude qui a mis en avant l'attachement des Français aux commerces de proximité. En effet, 89 % d'entre eux déclarent que leur commerce de proximité leur a manqué pendant la pandémie et plus d'un Français sur deux ne veulent pas voir les commerces de proximité fermer et souhaitent les soutenir.

Grâce à l'opération Shop Small, nos clients ont la possibilité de soutenir concrètement les petits commerçants. Shop Small s'appuie sur le principe du cashback et est valable avec toutes nos cartes, aussi bien les cartes grand public que celles « Small business » pour les entrepreneurs.

A.- P. : Comment fonctionne concrètement le cashback ?

J. G. : Le principe est très simple, le client reçoit un crédit en cash sur son compte en retour d'un achat effectué avec sa carte American Express. Par exemple, les clients reçoivent 20 euros pour 70 euros dépensés chez Truffaut.

Dès 2016, nous avons été parmi les premiers à lancer des opérations de cashback systématiques et personnalisées en fonction du profil de nos clients. Chaque mois, nous proposons au moins 10 offres de cashback par client, cela représente un cashback de 15 % et qui peut aller jusqu'à 30 %. En moyenne, nos clients gagnent environ 52 euros de crédit par an.

A.- P. : Comment les clients peuvent-ils profiter de l'opération Shop Small ?

J. G. : C'est un jeu d'enfant, le client s'inscrit en un clic dans son espace personnel en ligne ou sur l'application mobile Amex. Il n'a rien à faire de plus puisque le simple fait de payer avec sa carte Amex chez son commerçant génère automatiquement un cashback. Le client bénéficie d'un crédit de 5 euros pour 20 euros dépensés, valable 5 fois.

A.- P. : Pouvez-vous partager les résultats de l'opération ?

J. G. : Cette opération lancée en 2010 aux États-Unis rencontre un véritable succès en France tant sur le plan de l'engagement de nos clients que de son accueil par les petits commerçants (restaurant, boulangerie, fleuriste…). Notre modèle unique permet d'avoir une relation de proximité avec nos commerçants affiliés et nos clients carte.

Cette année, tous les indicateurs sont en hausse : le nombre de clients ayant bénéficié de l'offre, le nombre d'offres déclenchées par client et le montant total de crédit distribué.

C'est une véritable opération de solidarité qui contribue à la relance de l'économie, en générant du trafic chez les petits commerçants et en donnant du pouvoir d'achats à nos clients.

A.- P. : American Express met également en place des dispositifs pour aider les commerçants à être plus visibles, en s'appuyant notamment sur les réseaux sociaux. Quelles sont vos actions en ce sens ?

J. G. : Dans le cadre de l'opération Shop Small, nous avons lancé une campagne de communication mettant en avant un certain nombre de petits commerçants. Par ailleurs, chaque mois, nos clients reçoivent notre actualité sur les commerçants acceptant la carte Amex.

A.- P. : Quelles sont les autres offres que vous proposez à vos clients ?

J. G. : Les cartes American Express bénéficient du programme de fidélité « Membership Rewards ». Pour chaque euro dépensé, le client cumule 1 point Membership Rewards. Ces points sont valables à vie et peuvent être notamment transformés en euros selon le barème 1 000 points est égale à 5 euros.

Ceci est valable sur toutes les dépenses y compris sur la cotisation de la carte, offrant ainsi une très grande liberté d'utilisation des points à nos clients.