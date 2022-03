Avec « Ma Sécurité », restez en contact 24h/24 avec les forces de l’ordre

Annoncé à Nice par le Président de la République en début d’année, le dispositif est désormais effectif. Cette application, qui regroupe les services de police et de gendarmerie, est disponible sur iOS et Android et téléchargeable sur tous les appareils mobiles (smartphone et tablette) gratuitement. L’objectif de « Ma Sécurité » est donc de faciliter les contacts entre les citoyens et les forces de l’ordre, notamment en cas d’urgence. En effet, en un clic, les utilisateurs pourront passer un appel d’urgence ou « tchatcher » avec un policier ou un gendarme mais aussi déposer une pré-plainte en ligne ou être conseillés sur les démarches à suivre s’ils sont victimes de violences, vols, menaces, escroqueries etc. Une évolution prévue pour 2023 permettra le dépôt de plainte pour les atteintes aux biens via la plateforme.

Par ailleurs, une carte interactive recense l’emplacement des commissariats et gendarmeries, ainsi que leurs coordonnées et horaires d’ouverture, afin que chaque citoyen puisse se rendre à celui le plus proche de chez lui ou de son emplacement.

Lors du point presse de présentation de "Ma Sécurité", Gérard Darmanin a également annoncé le lancement, le 15 mars prochain, de la plateforme de plainte en ligne pour les e-escroqueries Thesee ainsi que la mise à disposition du public, fin 2022, du service de prise en plainte en visioconférence « Visioplainte ».