Avec le Chèque Relance Export, la CCI Paris IDF soutient la relance à l'international

En coopération avec Team France Export Ile-de-France, la CCI Paris IDF accompagne les entreprises avec différentes offres éligibles au Chèque Relance Export. Cumulable avec une aide régionale, sous réserve d'éligibilité et dans la limite des plafonds prévus par les règlements respectifs de chacun des dispositifs, le Chèque prend en charge 50 %, dans la limite d'un plafond, des prestations d'accompagnement à l'international pour les PME et ETI françaises, allant de la préparation en France jusqu'à la prospection sur des marchés étrangers.

Cette aide financière est utilisable sur toutes les opérations collectives du Programme France Export du 4ème trimestre 2020 et de l'année 2021. Elle l'est aussi sur les prestations individuelles (préparation et/ou prospection) de la Team France Export représentant jusqu'à 2 000 euros pour une prestation d'accompagnement individuel (audit et diagnostic export, structuration de la stratégie export, priorisation des marchés, prospection individuelle, communication, étude de marché, etc.), jusqu'à 1 500 euros pour une prestation d'accompagnement collectif vers des marchés cibles (prospections collectives, rendez-vous professionnels, etc.) et jusqu'à 2 500 euros pour la participation à un pavillon France sur un salon à l'étranger.

Les entreprises pourront bénéficier du Chèque Relance Export après avoir transmis leurs dossiers, dans la limite de quatre par structure (deux pour les prestations individuelles et deux pour les prestations collectives) et dont l'éligibilité sera vérifiée par une cellule dédiée à cette procédure.