“Avant que tout s’écroule”, de Philippe Will

Icarus cherche Mary et inversement… Sauf qu’ils sont chacun d’un côté de cette frontière, en théorie infranchissable, séparant les vivants et les morts. Ce livre est aussi une réflexion sur le transhumanisme, sujet moins sérieux qu’il n’y paraît lorsqu’il est vu à travers les yeux d’un rasta qui a beaucoup à se reprocher.



Après des études de droit et de communication, l’auteur a fréquenté les médias – il fut notamment collaborateur de Catherine Barma et Thierry Ardisson –, avant de se tourner vers la création musicale. Il a ainsi travaillé pour des artistes aussi différents que Touré Kunda, Didier Lockwood ou Frank Alamo. Il se consacre à présent à l’écriture.



Avant que tout s’écroule est paru chez IGB Contemporain