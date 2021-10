Avancement des projets ANRU à Clichy-sous-Bois

À cette occasion, le ministre a fait un point d'étape sur l'avancement du programme au niveau national, ainsi qu'un point plus spécifique sur les projets ANRU de Clichy-Sous-Bois. Le nouveau programme de renouvellement urbain permet de mobiliser des moyens importants de l'Etat par le biais de l'ANRU (Agence nationale pour la rénovation urbaine), ainsi que des collectivités territoriales, afin de transformer en profondeur les territoires et d'améliorer la qualité de vie des habitants.

Le projet de rénovation du quartier de l'Orangerie prévoit de favoriser le développement de projets économiques, la création d'une offre de logements plus diversifiée pour renforcer la mixité sociale, des services plus attractifs, et de rénover les logements et espaces publics pour en améliorer les performances environnementales, la qualité du cadre de vie et la sécurité des habitants.