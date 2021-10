Autopartage sur les anciens emplacements Autolib'

Montreuil dispose actuellement de 14 emplacements et 88 bornes de recharge pour véhicules électriques laissés sans affectation. La municipalité a choisi de relancer un service d'autopartage dès la rentrée, avec l'aide d'un ou plusieurs opérateurs. Les avantages de l'autopartage sont multiples. La formule réduit l'impact écologique et économique pour les familles, en libérant de l'espace public.

Pour la Ville, il devient ainsi possible de s'engager dans une transition écologique et sociale durable en s'emparant des pouvoirs que lui confère la loi Grenelle II pour réserver sur la voirie municipale des emplacements de stationnement aménagés et accueillir des véhicules détenteurs du label “autopartage” délivré par Île-de-France Mobilités.