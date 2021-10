Automobile : un plan de relance à 8 milliards d'euros

Lors de la présentation de son plan de relance pour l'automobile, Emmanuel Macron a affirmé l'ambition du Gouvernement de soutenir la filière, fortement impactée par l'épidémie de coronavirus. « Il s'agit d'un plan de souveraineté industrielle automobile, qui a vocation à relocaliser de la valeur ajoutée », a t-il précisé.

Plusieurs milliards d'euros d'aide

Premier apport de ce plan de relance, des aides d'Etat d'un peu plus de huit milliards d'euros, à destination du secteur automobile, en contrepartie d'engagements pris par les constructeurs pour relocaliser, selon les explications apportées par Emmanuel Macron. Le groupe PSA devrait ainsi augmenter sa production de véhicules électriques ou hybrides en France et Renault devrait tripler la production de véhicules électriques d'ici 2022.

Le plan prévoit également un fonds d'investissement pour « le véhicule de demain », afin d'intervenir en fonds propres dans la production nationale, à hauteur de 600 millions d'euros, dont 400 millions apportés par l'Etat.

Objectif 2025 : plus d'un million de véhicules propres

Autre mesure inscrite dans ce plan, la production en France de plus d'un million de véhicules propres d'ici à 2025. L'objectif, « faire de la France la première nation de production de véhicules propres en Europe, en portant à plus d'un million par an sous cinq ans la production de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hybrides », a t-il expliqué. Pour ce faire, l'Etat prévoit d'engager un peu plus d'un milliard d'euros, notamment via le bonus pour les véhicules hybrides et l'élargissement de la prime à la conversion.

Soutien renforcé pour l'achat de véhicules électriques et hybrides rechargeables

Dans la même veine que la mesure précédente, le Gouvernement veut booster les ventes de véhicules hybrides rechargeables et électriques. « Il faut que nos concitoyens achètent davantage de véhicules, et notamment propres », a déclaré le chef de l'Etat. Pour cela, le plan prévoit qu'ils bénéficieront de mesures exceptionnelles pour les particuliers et les entreprises.

Ains, les particuliers recevront 7 000 euros d'aide pour l'achat d'un véhicule électrique, les collectivités et les entreprises, 5 000 euros, voire 2 000 euros pour l'achat d'un véhicule hybride rechargeable, exclu il y en a encore peu de temps des dispositifs de prime existants.

Concernant les bornes électriques de rechargement, le chef de l'Etat a annoncé que 100 000 seraient déployées d'ici 2021.

Renforcement de la prime à la casse

Parmi les mesures annoncées, le renforcement de la prime à la conversion, destinée aux ménages les plus modestes pour l'achat d'un véhicule neuf, en contrepartie de la mise à la casse d'un ancien véhicule. Dès le 1er juin, ce dispositif s'appliquera aux ménages au revenu fiscal de référence inférieur à 18 000 euros net, soit trois quart des Français selon Emmanuel Macron. Ainsi, un particulier qui met à la casse un véhicule polluants, diesel ou essence, percevra 3 000 euros d'aide et 5 000 euros supplémentaires s'il achète un véhicule électrique.

« Nous avons toutes et tous un seul objectif : nous battre pour l'emploi et l'industrie pour l'automobile, partout en France », a souligné Emmanuel Macron, qui a d'ailleurs conditionné l'octroie d'un prêt de 5 milliards d'euros à Renault à l'apport de garanties pour ses salariés des sites de Maubeuge et Douai.