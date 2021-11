Automatisation comptable : lancement de Geowallet

La mobilité en entreprise, c'est 20 millions de véhicules particuliers qui roulent en France pour le compte d'une société et 120 millions en Europe - que ce soit des véhicules particuliers utilisés pour un déplacement professionnel, des véhicules de service ou de fonction.

Les coûts liés aux véhicules représentent une fois et demi à 2 fois les autres dépenses (restauration, hébergement etc.) mais la capture des trajets et l'automatisation de leur traitement comptable sont inexistants pour une raison simple : l'intrusivité des solutions de tracking proposées jusqu'à présent. Le problème pourtant existe bien : 6 jours par an par conducteur pour la saisie des trajets, 500 à 1 000 € de perte par véhicule liés aux imprécisions et à un traitement comptable manuel et fastidieux.

Pour résoudreceproblème,lasociétéBlocsetCompagnielancelaversioncommercialede Geowallet,uneoffreSaaSd’automatisationcomptableetdesuividestrajetsprofessionnels permettant àl’utilisateur,etàluiseul,deprouveràdestierssesactivitésdemobilité,àtraversdes rapports hebdomadairesetmensuelsconformesauxexigencesfiscales,toutenpréservantlavie privée des conducteurs.

La technologie Geowallet est issue de développements testés sur les programmes Rafale, Charles de Gaulle et Ariane 6, et appliqués aujourd'hui au domaine de la mobilité. Bouygues Telecom Initiatives et un family office ont déjà fait confiance à la fintech et sont entrés au capital début 2020.