Autolib' vient de franchir le cap du million de locations

Avec un abonnement annuel de 144 euros et une tarification à l’usage de 5 euros la demi-heure, Autolib’ est accessible à tous les détenteurs d’un permis de conduire dès l’âge de 18 ans. Les pics de location ont lieu le week-end avec plus de 6 000 locations par jour et le soir après 20h. Les 735 stations se répartissent sur le territoire des 47 communes adhérentes, et les villes de Saint Cloud, Enghien les Bains et la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc devraient prochainement rejoindre le syndicat mixte.

Autolib’ s’inscrit dans le cadre de la politique de déplacement développé par la Ville de Paris depuis 2001, qui vise à permettre à chacun de disposer d’un moyen de transport adapté à ses besoins avec notamment le tramway des Maréchaux, les bus électriques de quartier, les bus en site propre et Vélib’.