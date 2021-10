Autolib' pourra conserver son nom après un accord.

La Ville de Paris avait été condamnée fin juin par la justice à renoncer à ce nom à la suite d'une plainte d'Europcar qui y voyait une contrefaçon de sa propre marque "AutoLiberté". Celle-ci consiste, via des abonnements, à offrir un accès prioritaire et des remises pour la location d'un véhicule chez Europcar et compte aujourd'hui 4.000 abonnés en France. Les parties prenantes avaient alors entamé des discussions qui ont abouti à "un partenariat commercial entre Autolib' et Europcar, et à un accord de coexistence des marques conclu avec la mairie de Paris", pour une durée de trois ans, selon un communiqué.

Par conséquent, elles se sont aussi entendues "pour mettre fin à la procédure en cours". En clair, la Ville de Paris mènera des campagnes de publicité communes au profit d'Autolib' et d'Europcar et "la société Autolib' fait la promotion d'une offre Autoliberté d'Europcar". Ni la mairie de Paris, ni Europcar n'ont voulu donner de détails sur les modalités financières de leur accord. En échange, Europcar renonce à faire appliquer la décision de justice et la marque "Autolib' est la propriété exclusive de Paris". Cette annonce intervient à la veille d'une conférence de presse tenue par le maire de Paris, Bertrand Delanoë, et l'industriel Vincent Bolloré pour célébrer le premier anniversaire du service Autolib', lancé le 5 décembre 2011.

©A.P